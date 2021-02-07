بغداد (أ ش أ)

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ البصرة، وأشارت الهيئة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد، إلى أنها مستمرة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى كاظمى بإخلاء الحاويات الكيميائية وشديدة الخطورة من الموانئ".