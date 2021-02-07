ولفتت الهيئة، إلى "قيام مينائي أم قصر الجنوبي والاوسط بإخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة بعد استكمال كافة الإجراءات لاستبعادها إلى أماكن نائية وآمنة بعيدا عن المنشآت والمناطق السكنية.