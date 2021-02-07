اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"العدل والمساواة" تهدد بالانسحاب حال تجاوز حمدوك مرشحيها للحكومة المرتقبة

الأحد، 07 فبراير 2021 09:39 م
"العدل والمساواة" تهدد بالانسحاب حال تجاوز حمدوك مرشحيها للحكومة المرتقبة عبد الله حمدوك
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هددت حركة العدل والمساواة بالانسحاب من الحكومة السودانية فى حال تجاوز رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك مرشحيها للحكومة المرتقبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مجلس الشركاء السودانى تمسكه بإعلان الحكومة السودانية غدا ويطلب من رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تجاوز الوزارات محل الخلاف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها أكدت الجبهة الثورية السودانية، أن مجلس الشركاء السودانى يناقش مقترحات لإدارة الفترة الانتقالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 


السودان

عبد الله حمدوك

ازمه السودان

الحكومه السودانيه

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة