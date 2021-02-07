الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل دخول 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من فبراير نزولا من بأقل حالة إصابة واحدة في اليوم السابق فيما يمثل أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ 16 ديسمبرالماضى.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة فقط من الحالات الجديدة تم نقلها محليا.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، 13 حالة منها 11 حالة وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89692 حالة بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.