الصحة السعودية: ارتفاعات فى حالات كورونا وأسترازينيكا من أكثر اللقاحات استخداما

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الصحة السعودية، رصد ارتفاعات فى حالات كورونا، موضحة أن الفيروس ما زال نشطا فى أقاليم عدة محيطة بنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أن العلماء حول العالم يركزون على 4 تحورات أساسية لـ كورونا، لافتة إلى أن التجمعات فى المطاعم وحفلات الأعراس سبب بانتشار الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن هناك ارتفاع بنحو 300% بمنحنى إصابات كورونا، محذرة من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد، وموضحة أنه يجب ترك مسافة آمنة وارتداء الكمامة وغسل اليدين.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم إعطاء 443,153 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، لافتة إلى أن أي لقاح يتم تطويره يجب أن يعتمد من هيئة الغذاء والدواء.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن لقاح أسترازينيكا يعتبر من أكثر اللقاحات استخداما ونتائجه واعدة، مشيرة إلى أن هيئة الغذاء والدواء ملتزمة بالفعالية والأمان لاعتماد أي لقاح.