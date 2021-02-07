السودان يعلن الحكومة الجديدة غدًا

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، التوافق على إعلان الحكومة الجديدة غدًا الإثنين.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء اليوم/الأحد/ وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.
السودان يعلن الحكومة الجديدة غدًاالأحد، 07 فبراير 2021 08:21 م
رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك
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أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، التوافق على إعلان الحكومة الجديدة غدًا الإثنين.
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