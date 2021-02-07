السودان تسجل 131 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات في 3 أيام

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، في 3 أيام، فيما تم شفاء 272 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد عن التقرير الوبائي لأيام الخميس والجمعة والسبت، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و631 حالة، بينها 1835 وفاة، وتعافي 21 ألفا و986 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
السودان تسجل 131 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات في 3 أيامالأحد، 07 فبراير 2021 09:51 م
كورونا فى السودان - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، في 3 أيام، فيما تم شفاء 272 حالة.
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