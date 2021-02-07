بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 13 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش، وذلك إثر عمليات استباقية استخباراتية فى العاصمة بغداد، وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة للوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "أن مفارز الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع (كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة) تحت كنى وأسماء مختلفة".