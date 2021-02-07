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الخارجية الأردنية: ندين استمرار الحوثيين بمحاولة استهداف مناطق مدنية بالسعودية

الأحد، 07 فبراير 2021 09:36 م
الخارجية الأردنية: ندين استمرار الحوثيين بمحاولة استهداف مناطق مدنية بالسعودية الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، استمرار الحوثيين بمحاولة استهداف مناطق مدنية في السعودية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفى صباح اليوم (الأحد)  تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

 

 

 


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