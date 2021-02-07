الحكومة اليمنية تستنكر إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام 3 وزارات

كتب أحمد عرفة

استنكرت الحكومة اليمنية إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتعليم والعدل في عدن، وفقا لمصادر إعلامية، وأضافت الحكومة اليمنية، أن هناك سعيا لإفشال التوافق في اليمن.

وفى وقت سابق تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري من انتزاع 1,524 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وأوضخ المركز حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الألغام التي انتزعها تنوعت ما بين 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و404 ألغام مضادة للدبابات، و 1106 ذخائر غير متفجرة، وثلاث عبوات ناسفة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 215 ألفاً و961 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.