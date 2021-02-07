الجبهة الثورية السودانية: لا يوجد اتجاه لتأجيل إعلان الحكومة السودانية

كتب أحمد عرفة

أكدت الجبهة الثورية السودانية، أن مجلس الشركاء السودانى يناقش مقترحات لإدارة الفترة الانتقالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضافت الجبهة الثورية السودانية أن الحكومة السودانية الجديدة ستعلن في موعدها غدا، متابعة: لا يوجد اتجاه لتأجيل إعلان الحكومة السودانية.

وفى وقت سابق أفاد مراسل قناة العربية الإخبارية، فى خبر عاجل بإعلان تأجيل الحكومة السودانية الجديدة للمرة الثانية.

كانت خلافات أجلت إعلان الحكومة السودانية الأربعاء الماضى، وقبلها أكد مصدر حكومى سودانى، أن إعلان تشكيل حكومة حمدوك الجديدة خلال 24 ساعة "أمر مستحيل".