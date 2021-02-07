"التضامن الإجتماعى" بالإسكندرية: تقديم مساعدات للأسر المتضررة بعقار كرموز المائل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، عن توفير مساعدات للأسر المتضررة من عقار كرموز المائل، حيث فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بحدوث ميل بالعقار رقم 36 بشارع أبو الحسن كرموز حي غرب الإسكندرية، انتقلت الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية يرافقها مدير إدارة غرب الاجتماعية، وانتقل فريق الإغاثة بالإدارة لموقع الحادث.

واتضح بالمعاينة، أن العقار مال نتيجه سقوط المنزل المجاور له ونتيجة تسرب مياه من مواسير داخل العقار حسب قول بعض السكان، وتم عمل إخلاء إدارى للسكان من الحي وقسم الشرطه دون المنقولات.

وأكدت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، أنه جاري المتابعة، والتنسيق مع إحدي الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات اللازمة للاسر المتضررة.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية، تجسد الواقع، متابعا: "القضية حجمها كبير.. والواقع بتاع العمارة دي وعمارة فيصل تجسيد للواقع اللى إحنا فيه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، "لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دي من ضمنها إن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعني إجراءات غير مسيطر عليها.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد إنتقل إلى موقع العقار المائل الكائن في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة تباعات الموقف علي أرض الواقع، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأوضح المحافظ، أن العقار مخالف تم بناءه بدون رخصة منذ 2009 وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به 8 أسرة ومكون من دور أرضي و9 أدوار علوية.

وأكد المحافظ، أنه عقب حدوث الميل بالعقار، تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء عدد 5عقارات بمحيط العقار.