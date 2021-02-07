اليوم السابع
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التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها ميلشيا الحوثي

الأحد، 07 فبراير 2021 06:42 م
التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها ميلشيا الحوثي تركي المالكي
(واس)

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفى صباح اليوم (الأحد)  تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

 

 

 

 


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