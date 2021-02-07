الرياض (أ ش أ)

أعلن التحالف العربى بقيادة السعودية، اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه جنوب السعودية، وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكى ـ في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، بأن "الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".