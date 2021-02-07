البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثى طائرة مفخخة على السعودية

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أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة بدون طيار "مفخخة" على المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد- أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداء سافر على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبارها تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأشارت إلى وقوف مملكة البحرين مع السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها.