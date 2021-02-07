البابا فرنسيس يعرب عن تضامنه مع شعب ميانمار

ريهام عبد الله

أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، عن تضامنه مع شعب ميانمار، قائلا :"وأصلّى لكى يضع أصحاب المسؤولية فى البلاد أنفسهم بجهوزيّة صادقة فى خدمة الخير العام".

وقال البابا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أرغب في أن أؤكد مجدّدًا قربي الروحي، وصلاتي وتضامني مع شعب ميانمار، وأصلّى لكى يضع أصحاب المسؤولية في البلاد أنفسهم بجهوزيّة صادقة في خدمة الخير العام".



البابا فرنسيس

وفى سياق متصل سمع دوي إطلاق نار خلال محاولة قوات الأمن في ميانمار قمع مظاهرة احتجاجية جنوب شرقي يانجون، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

و كانت حكومة ميانمار، أمرت أمس السبت، بوقف خدمات الإنترنت اللاسلكية والأرضية فى جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، وذلك مع وقوع بعض أعمال الشغب والاشتباكات خلال تظاهرات كبيرة ضد الحكم .

وحظرت حكومة ميانمار أيضا تطبيقى "تويتر" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وذلك بعد 3 أيام من إصدار وزارة النقل والاتصالات فى ميانمار أوامر إلى كل شركات الهواتف المحمولة والشبكات والإنترنت بحظر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وذكرت وكالة أنباء "نيكى آسيا" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن منظمات المجتمع المدنى أصدرت بيانا، اليوم السبت، تحث فيه الشركات المعنية بتجاهل أوامر الحكومة الجديدة بحجة أنها غير شرعية.

وأوضحت الوكالة أن حكومة ميانمار استهدفت الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى بعد أن تضخمت المسيرات الاحتجاجية التى تشهدها البلاد بعد تلبية العديد من الناس دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى للانضمام إلى التظاهرات فى جميع أنحاء ميانمار .

وأشارت الوكالة إلى أنه استنادا إلى بيانات شركات دولية لمراقبة الإنترنت، فإن خدمة الإتصال بشبكة الإنترنت فى ميانمار فقدت 50% من سعتها بعد أوامر الحكومة بوقف الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ونوهت الوكالة بأن هناك تقارير حول لجوء جيش ميانمار إلى الصين للحصول على دعم تقنى فى هذه القرارات.