الادعاء الأرجنتينى يتهم طبيبة مارادونا النفسية بتزوير شهادة صحية للأسطورة

فاطمة شوقى

مثلت أوجستينا كوزاكوف، الطبيبة النفسية لأسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، أمام مكتب المدعى العام بالأرجنتين لتلقى إخطار بالتحقيق فى تزوير شهادة صدقت بها أن الفتى الذهبى بصحة جيدة دون أن تفحصه.

وقالت صحيفة "الاسبانيول" الإسبانية إن الطبيبة النفسية مثلت أمام مكتب المدعى العام فى سان إيسيدرو لتلقى إخطارا بالتحقيق معها بتهمة الكذب والتزوير، وحتى الآن لم يتم الكشف عما حدث سوى أنها خرجت من النيابة العامة سريعا فى سيارة كان ينتظرها محاميها فاديم ميشانتشوك.

قال ميشانشوك لقناة TN أنه شاهد في الوقت الحالي صورة للوثيقة التي من شأنها أن تقدم سردًا لحالة المريض الصحية بتاريخ 20 أكتوبر ، وأن المدعين يشتبهون في أنه في ذلك التاريخ لم يكن من الممكن أن يتم ذلك وأن المحتوى قد ضم البيانات التي لا تتوافق مع الواقع.

وردا على سؤاله حول الشهادة التي أصدرتها كوساتشوف، استبعد محاميها فاديم ميشانتشوك أن تكون "مزورة"، وأوضح أن "ما يتم مناقشته هو ما إذا كانت تعكس الواقع أم لا".

وأضاف "كل وثيقة صاغتها الطبيبة كوزاكوف تعكس الحالة الصحية التي كانت مقتنعة بشكل وثيق بأن مارادونا كان عليها في ذلك الوقت"، لكن من ناحية أخرى، أقر باحتمال وجود خطأ في تواريخ الوثائق.

فيما يتعلق بالتشخيصات التي أجراها كوزاكوف دون زيارة مارادونا شخصيًا ، جادل ميشانتشوك أنه ، لبعض الوقت الآن ، تم تمكين الاستشارات والوصفات غير المباشرة من خلال وسائل تكنولوجية مختلفة من خلال التطبيب عن بعد.

وكانت كوزاكوف ، إلى جانب جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، يخضعان بالفعل للتحقيق القضائي الذي يحاول تحديد ما إذا كان هناك أي نوع من الإهمال الطبي فما يتعلق بوفاة مارادونا عن عمر 60 عاما في 25 نوفمبر بسبب سكتة قلبية.