اليوم السابع
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الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية

الأحد، 07 فبراير 2021 08:03 م
الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلا بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، بغرض توضيح شكل التعاون بين الجانبين، وتسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم، وذلك في إطار سعي المحكمة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
واستقبل وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، اليوم /الأحد/، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة فاكيسو موشوشوكو، وأعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.
من جانبه، ثمن وزير الخارجية السوداني، جهود وفد المحكمة الجنائية، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.


السودان

وزارة الخارجية السودانية

المحكمة الجنائية الدولية

عمر قمر الدين

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