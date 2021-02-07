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الاتحاد الأوروبي: "موسكو ترفض الحوار.. وعلينا أخذ العبر من ذلك"

الأحد، 07 فبراير 2021 09:39 م
الاتحاد الأوروبي: "موسكو ترفض الحوار.. وعلينا أخذ العبر من ذلك" الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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قال الاتحاد الأوروبي، إن روسيا ترفض الحوار وعلينا أخذ العبر من ذلك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا اضطرت لطرد دبلوماسيين سويدي وبولندي وألماني ردا على تدخلهم في شؤون روسيا.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "للأسف اضطررنا إلى اتخاذ تدابير، أجبرنا ببساطة على اتخاذها، ألا وهي طرد دبلوماسيين من ثلاث دول أوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد أن شاركوا بشكل مباشر في مظاهرات غير مرخصة".


الاتحاد الاوروبى

موسكو

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