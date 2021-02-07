وأكدت ضرورة الحفاظ على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية بكميات كافية، معبرة عن الأمل فى أن يسهم هذا التطور فى جهودها لاستئناف عملية سياسية يقودها ويملكها اليمنيون للوصول إلى تسوية شاملة تفاوضية للصراع.



كانت الولايات المتحدة أعلنت فى وقت سابق اعتزامها إلغاء تصنيف جماعة الحوثى اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية فى اليمن، لتلغي بذلك أحد أكثر القرارات التي تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.