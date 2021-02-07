اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 09:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" في احتجاجات المزارعين بـ الهند

الأحد، 07 فبراير 2021 08:59 ص
الأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" في احتجاجات المزارعين بـ الهند مظاهرات الهند
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) السلطات والمتظاهرين في الهند إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وسط الاحتجاجات المستمرة من قبل المزارعين.

وسلطت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الضوء أيضًا على الحاجة إلى حلول عادلة مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. وقال المكتب في بيانه "يجب حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير سواء خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت".

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، فإن آلاف المزارعين، بمن فيهم النساء وكبار السن، يتظاهرون في ضواحي دلهي منذ أكثر من شهرين ضد إصلاحات قوانين الزراعة. جاؤوا بالجرارات والشاحنات، وأقاموا معسكرات على طول الطرق السريعة ، وسدوا الشرايين الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

 

على الرغم من أن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي إلى حد كبير ، إلا أن العنف اندلع في 26 يناير عندما اقتحم بعض المزارعين المدينة واشتبكوا مع قوات الأمن. وبحسب ما ورد قُتل أحد المتظاهرين وأصيب أكثر من 300 من أفراد الشرطة. وأضافت تقارير إعلامية أن خدمات الإنترنت أُغلقت في المناطق التي كان المتظاهرون يخيمون فيها، وأقامت السلطات المتاريس.

 


الأمم المتحدة

الهند

احتجاجات

حقوق الانسان

احتجاجات الهند

مظاهرات الهند

مظاهرات الفلاحين في الهند

مظاهرات المزارعين في الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأخوة الإنسانية حدثٌ تاريخى يبعث برسالة سلام للبشرية.. الأمم المتحدة وشيخ الأزهر والفاتيكان يدعون لتعزيز مبادئ الوثيقة.. جوتيريش يشيد بدور الطيب وفرنسيس: نموذج للوئام بين الأديان..والإمام: نبذ التعصب ضرورة

الجمعة، 05 فبراير 2021 12:29 ص

الأمم المتحدة توثق 500 انتهاك فى مالى تسبب فى مقتل 176 شخص بينهم 13 طفل

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:55 م

الصحة العالمية: تعطل خدمات مرضى السرطان بنسبة 50% عالميا بسبب كورونا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:31 ص

مبعوثة الأمم المتحدة تدعو لوحدة أعضاء مجلس الأمن لدعم الديمقراطية فى ميانمار

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:06 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة