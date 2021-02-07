الأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" في احتجاجات المزارعين بـ الهند

كتبت - هند المغربي

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) السلطات والمتظاهرين في الهند إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وسط الاحتجاجات المستمرة من قبل المزارعين.

وسلطت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الضوء أيضًا على الحاجة إلى حلول عادلة مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. وقال المكتب في بيانه "يجب حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير سواء خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت".

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، فإن آلاف المزارعين، بمن فيهم النساء وكبار السن، يتظاهرون في ضواحي دلهي منذ أكثر من شهرين ضد إصلاحات قوانين الزراعة. جاؤوا بالجرارات والشاحنات، وأقاموا معسكرات على طول الطرق السريعة ، وسدوا الشرايين الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

على الرغم من أن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي إلى حد كبير ، إلا أن العنف اندلع في 26 يناير عندما اقتحم بعض المزارعين المدينة واشتبكوا مع قوات الأمن. وبحسب ما ورد قُتل أحد المتظاهرين وأصيب أكثر من 300 من أفراد الشرطة. وأضافت تقارير إعلامية أن خدمات الإنترنت أُغلقت في المناطق التي كان المتظاهرون يخيمون فيها، وأقامت السلطات المتاريس.