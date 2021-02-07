الأمم المتحدة: أزمة النزوح من بوركينا فاسو الأسرع تفاقما في العالم

كتبت - هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن راميش راجاسينجهام القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بدأ زيارة تستغرق أربعة أيام إلى بوركينا فاسو والسنغال.

وأوضح دوجاريك: هناك حالة طوارئ إنسانية واسعة النطاق تتكشف في بوركينا فاسو على مدى العامين الماضيين، وأجبر تزايد انعدام الأمن والصراع أكثر من مليون شخص على الفرار من ديارهم.

وقال دوجاريك إنها الآن أزمة النزوح الأسرع تفاقما في العالم، لافتا إلى أنه أثناء وجود نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في السنغال من المتوقع ان يلتقى بالشركاء الإنسانيين الرئيسيين ، فضلاً عن المانحين الإقليميين الموجودين في داكار.