اليوم السابع
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احتفالا باليوم العالمى للنوتيلا.. إيطاليا تصدر عملة فضية بقيمة 5 يورو

الأحد، 07 فبراير 2021 10:23 ص
احتفالا باليوم العالمى للنوتيلا.. إيطاليا تصدر عملة فضية بقيمة 5 يورو عملة فضية بقيمة 5 يورو احتفالا بالنوتيلا
فاطمة شوقى

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احتفاء باليوم العالمي للنوتيلا الذي يصادف 5 فبراير، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية الايطالية عملة فضية مخصصة لهذا المنتج التاريخي ضمن سلسلة "التميز الإيطالي"، بقيمة اسمية 5 يورو.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للنوتيلا في 5 فبراير، حيث يُقدم الخبز المحمص في جميع أنحاء العالم مضافا إليه البندق والكاكاو الإيطالي. يتم سك العملة من قبل دار سك العملة، ثم إيداعها وعرضها في متحف العملات الايطالية، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

على وجه العملة التي ابتكرتها الفنانة أناليزا ماسيني، تظهر جرة تقليدية من النوتيلا في المنتصف، وحولها نقش "الجمهورية الإيطالية".

نوتيلا
نوتيلا

على الجانب الخلفي من العملة، تم نقش أكبر مصنع إيطالي لمجموعة فيريرو، مصنع ألبا، في اقليم كونيو الايطالي، حيث تأسست الشركة في الأربعينيات من القرن الماضي.

 

 


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