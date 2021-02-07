إيران: 21 فبراير آخر موعد لالتزامنا بالبروتوكول الإضافى للاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لم تشترط تعويضا لإحياء الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن 21 فبراير آخر موعد لالتزامنا بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووى.

وتابع محمد جواد ظريف: وقف التزامنا بالبروتوكول الإضافي لا يعني نهاية الاتفاق النووي، معتبرا أن إيران مستعدة للتراجع عن انتهاكات الاتفاق النووي.

وفى وقت سابق حذر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجى، من أى استفزازات تقوم بها إسرائيل، مؤكدا أن إيران سترد بحزم على أى تهديد أو خطأ لهذا الكيان.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم الأحد، عن روانجي قوله في رسالة بعثها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن - إن إسرائيل مؤخرا لم تكتفي بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد طهران، بل نشطت في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران.