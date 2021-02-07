إنشاء وحدة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى داخل جامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تكاتف وتوحيد الجهود وتوطيد أواصر التعاون مع كافة الهيئات والوزارات الحكومية والهادفة إلى تحسين وتوفير الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب والتيسير عليهم خلال المرحلة التعليمية، مشيداّ بالجهود المتواصلة لوزارة التضامن الاجتماعى وحرصها المستمر فى التعاون مع إدارة الجامعة من خلال توقيع العديد من برتوكولات التعاون المشترك بهدف خدمة طلاب الجامعة.

جاء ذلك تعقيبا على اجتماع الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط وذلك لبحث آليات التعاون واستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء الوحدة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى داخل الحرم الجامعى، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة من أجل تنسيق العمل ومتابعة تنفيذ أنشطة الوحدة، والتى تضم الدكتور محمد مصطفى حمد مستشار أنشطة التضامن الاجتماعى الطلابى بالجامعة والدكتور سعودى محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مكتب المساعدات الطلابية وعز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب وعرفة أبو العلا مدير عام إدارة المدن الجامعية والمشرف على إدارة التغذية.

ومن جانبه صرح الدكتور شحاتة غريب أن الوحدة تهدف إلى تقديم المساعدات والخدمات الطلابية للطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب المدن الجامعية ودعم التغذية و إعداد وتنظيم الدورات التدريبية و تقديم القروض التعليمية والتى تأتى فى إطار تنفيذ إدارة الجامعة للبرتوكول التعاون المشترك الذى تم توقعيه مع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تقديم العديد من الخدمات و المساعدات للطلاب الجامعة فى شتى المجالات .

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع تناول عدد من المحاور الرئيسة الخاصة بإنشاء الوحدة و اختيار المكان المخصص لها و استعراض أعمال الإشراف والتنسيق والمتابعة مع الوحدة لتسهيل عملية التواصل بين أعضاء اللجنة بالجامعة ومسئول الاتصال بالوحدة لتوفير وتلبية احتياجات والطلبات التى تتعلق بالخدمات المقدمة وأعداد وحصر الطلاب التى تنطبق عليهم الشروط والقواعد .

وأكد العميد محمد وهيدى أن الهدف من إنشاء الوحدة هو تقديم كافة المساعدات والخدمات للطلاب الجامعة والدراسات العليا والذى يأتى تنفيذاَ لمتابعة تنفيذ برتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة أسيوط كإحدى الجامعات المصرية التى وقعت البروتوكول.