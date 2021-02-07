إقبال المحامين على التصويت بإسنا وأرمنت والأقصر لاختيار مجلس النقابة الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحكمة الأقصر وإسنا وأرمنت محافظة الأقصر، ظهر اليوم الأحد، فعاليات انتخابات نقابة المحامين الفرعية، حيث ترشح على مقعد نقيب محامين الأقصر الدوشى شاكر أبو دوح النقيب السابق بمفرده بعد دعمه من كافة محامين الأقصر، ويتنافس باقى المحامين على المقاعد الفرعية والعضويات فى نقابة محامين الأقصر وإسنا وأرمنت.

وترشح على مقعد نقيب محامين الأقصر الدوشى شاكر النقيب السابق لمحامين الأقصر، والذى لم يترشح أحد أمامه حتى فتح باب التصويت، كما يتنافس فى تلك الانتخابات بالأقصر وإسنا وأرمنت كل من:- (أبو الحسن السعدى – عبد الباسط محمد أحمد – المدثر النادى – أشرف عدنان – مصطفى محمد عربى - أحمد حسيب – خالد خضرى – هانى إدور – إبراهيم عبدون - الأمير عبد الخالق أبو الوفا – السيد عبد الله أحمد – أحمد نصر الدين عبد الصبور – محمد يوسف بدوى يوسف – هويدا بكرى أحمد – خالد عبد الوهاب محمد – حسن محمد عادلى – عمر عبد القادر على – وغيرهم من باقى محامين دوائر الأقصر وأرمنت وإسنا)، ومنذ الصباح الباكر توافد المحامون على المقرات المختلفة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الفرعية للنقابة بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت.

ومن جانبه أكد مجدى سخى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن اللجنة انتهت من إعداد كافة الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات، مضيفا أن كل لجنة فرعية سيكون بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.

وأضاف مجدى سخى، أن قانون المحاماة ألزم بإجراء الانتخابات فى 3 مواقع، هى غرف المحامين بالمحاكم، وأندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية، موجها رسالة للمحامين قائلا: "وقت إجراء الانتخابات الكثافة العددية داخل غرفة المحامين بالمحاكم سوف تكون أقل من الوقت الحالي، ولا داعى للقلق وسيتم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولن يسمح بالدخول سوى بالكمامة، وستعقم اللجنة كل ساعتين، ولن يسمح بالتكدس، وحال حدوث أى مشكلة سيتم إغلاق اللجنة".

وشدد على أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستتسلم الأحراز وتشرف على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، موضحا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من النقابة العامة تعمل منذ ما يزيد عن شهر ونصف للتجهيز لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأشار مجدى سخى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، الى جاهزية اللجنة لمواجهة أى مشكلة قد تحدث فى بعض المحاكم، وأنها وضعت حلولا لها تتمثل فى إقامة سرادق للانتخاب بجوار المحكمة التى سترفض إجراء عملية الانتخاب داخل غرفة المحامين بها، معربا عن أمله فى أن يساعد المحامين اللجنة.



اقبال المحامون على التصويت بالانتخابات



اقبال كبير من المحامين على التصويت



المحامون بالاقصر خلال التوافد على التصويت بالانتخابات



المحامون خلال التوافد على محكمة الاقصر



جانب من انتخابات نقابة المحامين بالأقصر