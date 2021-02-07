إعادة حياة الأسر الأكثر احتياجًا بمبادرة حياة كريمة فى قرى قنا.. مد شبكات مياه ووصلات منزلية.. إنشاء فصول مدرسية ومحطات مياه وإعادة إعمار منازل.. تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى

قنا صابر سعيد

سطرت حياة كريمة، بطولة جديدة من بطولات التعمير في صعيد مصر ومحافظة قنا بإعادة بوارق الأمل للأسر الأكثر احتياجًا في عدد من القري، خلال المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في تلك القري، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وشاركت المرحلة الأولي من المبادرة، في تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المجالات، مثل: المياه والشرب والتعليم والصحة والسكن وغيرها من المشروعات للارتقاء بالقري والنجوع، وذلك عقب إشارة البدء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدفت المرحلة الأولي قري "بلاد المال بحري، الحبيلات الغربية، سمهود، الشرقي سمهود، العمرة، السمطا بحري، السمطا قبلي، ابو مناع قبلي، نجع سعيد، نجع عزوز".

وشملت المبادرة، العديد من المشروعات التنموية والخدمات الأساسية التي تم الانتهاء منها، والتي يجري تنفيذها بالقري المستهدفة للمرحلتين الأولي والثانية من المبادرة، والتي شملت "22 مشروعا بقطاع التربية والتعليم، 10 مشروعات بقطاع الصحة، 35 مشروعا بقطاع مياه الشرب، 11 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، 4 مشروعات بقطاع الري، 3 مشروعات بقطاع الخدمات البيطرية، مشروعين بقطاع الشباب والرياضة"، فيما بلغت قيمة الاستثمارات بحياة كريمة في مرحلتها الأولى بـ 12 قرية، قدر بـ 106.3 ملايين جنيه، يستفيد منها نحو 168 ألف مستفيد.

وتستهدف المبادرة، في المرحلة الثانية بمحافظة قنا تطوير 65 قرية تضم بدورها 492 نجع في 5 مراكز موزعة كما يلى " 33 قرية بمركز أبوتشت، 9 قري بمركز فرشوط، 17 قرية بمركز دشنا، 3 قري بمركز الوقف، 3 قري بمركز قوص".

فشمل التطوير في المرحلة الأولي من حياة كريمة في قرية بنجع عزوز، مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بنحو 1000 متر، بحجم تكلفة مليون جنيه، وتنفيذ شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، بطول 1000 متر، بحجم تكلفة نحو 500 ألف جنيه، وقرية أبو مناع قبلى، تشهد إنشاء مدرسة الفاوية الإعدادية بعدد 21 فصلا دراسيا، بحجم تكلفة 10.6 مليون جنيه، وتستهدف 840 طالبا.

وفى قرية السمطا بحرى بدشنا، مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 4500 متر، بتكلفة 2 مليون جنيه، وإنشاء مدرسة الفحيرة الابتدائية بعدد 3 فصول دراسية، بحجم تكلفة 3.5 مليون جنيه، أما قرية السمطا القبلى شهدت مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 3000 متر، بتكلفة 1.4 مليون جني، كما يجري إنشاء فصول بمدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية في نجع سعيد بهدف خفض كثافة التلاميذ بالفصول ومن ثم زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسى، كما تجري الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحي الخاصة بالقرية بتكلفة 45 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.

أما عن قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، فمدت حياة كريمة شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بواقع 4 آلاف متر، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وتنفيذ 12 فصلا دراسيا جديدا في مدرسة العمرة الإعدادية بحجم تكلفة 5 ملايين جنيه.

وفي قرية الشرقي سمهود، نفذت حياة كريمة مشروعات بقطاع الكهرباء، تشمل: إقامة محولات وأكشاك لتدعيم القدرة الكهربائية، ومد كابلات جهد متوسط، وتنفيذ أعمدة جهد منخفض، وكابلات جهد منخفض، وفي قرية الحبيلات الغربية أيضًا، مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 2400 متر، بحجم تكلفة نحو 800 ألف جنيه.

أما عن قرية سمهود بمركز أبوتشت، شهدت تنفيذ مشروعات فى قطاع التربية والتعليم منها تعلية وتوسيع مدرسة سمهود الابتدائية المشتركة، بعدد 7 فصول دراسية، بحجم تكلفة 5.2 مليون جنيه، وقرية الدهسة شهدت تنفيذ مشروعات فى قطاع الكهرباء وأعمدة جهد منخفض بنحو 105 أعمدة وكشافات ليد بعدد 105 كشافات، أما قرية الحاج سلام بفرشوط تشهد إصلاح وتجديد مركز شباب الحاج سلام وإحلال وتجديد الملعب وعمل سور حوله، بتكلفة نحو 2 مليون جنيه.

وشهدت مبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، إعادة إعمار 60 منزل للأسر الأولي بالرعاية بنجعي الرماش والسويس بمركز قفط جنوب محافظة قنا، و30 منزلا وتسليم 30 مشروعا في قرية السمطا بحري التابعة لدشنا شمالي قنا، كما ساعدت حياة كريمة في استقبال أوراق الحالات المستحقة للدعم من أهالي قنا والخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الاولى بالرعاية فى التجمعات المستهدفة.