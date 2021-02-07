

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5057 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1124 حالة خطرة و316 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن ثلاثة ملايين و مائة شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بينما حصل مليون و729 ألفا على الجرعة الثانية منه.