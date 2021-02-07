إرجاء التصويت فى انتخابات "محامين البحر الأحمر" لحين البت فى خطأ بكشوف الانتخابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

فتحت اللجان الانتخابية لنقابة المحامين فى مواعيدها المقررة فى تمام الساعة التاسعة صباحا، بمقر اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر وامتنع المحامين عن التصويت لوجود خطأ بكشوف انتخابات مرشحين الشباب.

وقال محمد عرفات عضو الجمعية العمومية للمحامين بالبحر الأحمر بأنه عقب فتح اللجان الانتخابية تفاجئ المرشحين بعدم وجود اسم المحامى "مصطفى عادل" ضمن مرشحين كشوف الشباب فتم أرجاء التصويب لحين أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

وأكد عضو الجمعية العمومية بالبحر الأحمر، أنه تضامنا مع الزميل المرشح الذى لم يتم إدراج اسمه فى قائمة المرشحين، امتنع باقى المرشحين والناخبين عن التصويت والمشاركة بالرغم من استمرار عمل اللجنة، مضيفا أن اللجنة القضائية اقترحت إضافة اسم المرشح واستمرار الانتخابات، إلا أن المرشحين والناخبين رفضوا الاقتراح وطالبوا بإعادة إجراء الانتخابات فى موعد آخر وإدراج اسم المرشح الذى خلت قائمة المرشحين من اسمه.

ويخوض إنتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر ثلاثة مرشحين على مقعد النقيب وتسعة عشر مرشح يتنافسون على سبعة مقاعد مجلس النقابة .