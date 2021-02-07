اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 01:40 م
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إحالة 14 موظفا بمركز شبراخيت بالبحيرة للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى

الأحد، 07 فبراير 2021 01:05 م
إحالة 14 موظفا بمركز شبراخيت بالبحيرة للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.

 

وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

 

وفى هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء وحيد الحضرى حملات لمتابعة الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة.

 

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 14 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية كنيسة أورين للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.


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