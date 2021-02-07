إبراهيم عبدالرحيم نقيبا لمحامى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن المستشار محمد حسن رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات محامين الإسماعيلية نتيجة انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة محامين الإسماعيلية، والتى أسفرت عن فوز إبراهيم عبدالرحيم بمقعد نقيب محامى الإسماعيلية وعلى مقعد الشباب فاز شهاب فتحى وعلى مقعد محكمة مركز فايد الجزئية فاز مصطفى محمد مدنى وفاز بمقعد محكمة القنطرة غرب الجزئية كحلاوى عثمان ابوالقاسم وفاز بمقعد محكمة القنطرة شرق الجزئية محمد عيد سلام وفاز بمقعد محكمة التل الكبير محسن فتحى عيادة وفاز بمقعد محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية ياسر حسين خليل وفاز بمقعد محكمة الاسماعيلية الجزئية فارس على فارس.

وفاز العضو حمدى عبدالوهاب محمد لحصوله على أعلى الاصوات بعد الأعضاء الستة الذين تم انتخابهم على مستوى محاكم الإسماعيلية الجزئية.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين بالإسماعيلية، توافد كبير على مدار اليوم من المحامين وخاصة عقب انتهاء عمل المحاكم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات اللجنة الفرعية لمحامين المحافظة بمقر اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين بنقابة المحامين بالإسماعيلية كما شهدت حضور كبير من الناخبين منذ الساعات الاولى من بدأ الادلاء باصواتهم والتى بدأت فى الساعة التاسعةصباحا من صباح اليوم واستمرت حتى موعدها المحدد.

وقال المستشار محمد حسن رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات محامين الإسماعيلية فى تصريح خاص ل اليوم السابع انه تم فتح اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة فى تمام الساعة التاسعة صباحا واضاف ان اللجنة تضم 8 لجان انتخابية فرعية داخل نقابة محامين الإسماعيلية كما انتظمت عملية التصويت داخل اللجان واقيمت الانتخابات اليوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا ولمدة يوم واحد.

وتنافس على مقاعد النقابة الفرعية فى محافظة الاسماعيلية 32 محاميا لاختيار النقيب ومقعد للشباب و7مقاعد اخرى بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة الاسماعيلية و يتنافس على مقعد النقيب 5 محامين وهم ابراهيم احمد عبدالرحيم واحمد محمد رزق والصافى خليل الصافى ورفاعى حسن رزق وفرغلى عبدالعليم فرغلى بينما تنافس على مقعد الشباب 5 محامين هم احمد كامل نفادى وسيد قناوى محمد وشهاب فتحى احمد ومحمود محمد عطية ونصرالله السيد اسماعيل لاختيار محامى فقط شباب كما تنافس على مقعد النقابة الفرعية عن محكمة التل الكبير الجزئية 3 محامين لاختيار محامى فقط وهم خالد محمد الجندى ومحسن فتحى عيادة ومحمد يوسف عليان وتنافس على مقعد محكمة القنطرة شرق الجزئية 3 محامين وهم رضا ابوالعنين اسماعيل ومحمد رمضان عبدالرحمن ومحمد عيد سلام وتنافس على مقعد محكمة القنطرة غرب الجزئية محاميان وهما حمدى عبدالوهاب محمد وكحلاوى عثمان ابوالقاسم كما تنافس على مقعد محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية 6 محامين وهم السيد فتحى السيد وحسام الدين مصطفى وعمرو فرغلى عبدالرحمن ومصطفى يسن صلاح ومنصور السيد منصور وياسر حسين خليل وتنافس على مقعد محكمة فايد الجزئية 4 محامين هم شيماء على احمد غزالى وعلى عبدالراضى عبادى ومحمد محمود صالح عثمان ومصطفى محمد مدنى كما تنافس على مقعد محكمة مركز الاسماعيلية الجزئية 4 محامين وهم طارق عبدالحليم عبدالغنى وفارس على فارس ومحمود محمد الحفنى وهانى احمد صباح.

وحال زادت عدد الجزيئات عن 7، قال وكيل مجلس النقابة: «ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح في ورقة إبداء الرأي عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أي أنّ الناخب سيختار حينها 14 عضوا».

وعن إعلان النتائج، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنّه لا بد أن تمثل كل جزئية بعضو داخل المجلس، وسيفوز الأعلى تصويتا بين المرشحين في كل جزئية، وحال انخفض عدد الجزئيات عن 7 ينجح الأعلى تصويتا بين المرشحين، ثم يختار الأكثر تصويتا بين المرشحين بشكل عام لإكمال العدد لـ7 أعضاء وهو الحد الأدنى.