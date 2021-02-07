كييف (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الأوكرانى مكسيم ستيبانوف اليوم الأحد، تسجيل 3 آلاف و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و244 ألفا و849 حالة.

وقال ستيبانوف، في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، إنه تم تسجيل 81 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 23 ألفا و597 حالة.

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال، أعلن تمديد القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا حتى 30 أبريل القادم وسط توقعات بتجديدها مرة أخرى.

وقال شميهال - خلال اجتماع لرابطة الأعمال الأوروبية، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية : "سنمدد الحجر الصحي حتى 30 أبريل، لكن للأسف من غير المرجح أن يكون ذلك هو الموعد النهائي لإتمام الحجر الصحي، إذ أنه من المحتمل استمراره بشكل أو بآخر".

وأضاف: "أنه من المحتمل تغير قواعد قيود فيروس كورونا، حيث يمكن تخفيفها أو ربما يكون هناك انتقال إلى شكل آخر للحجر الصحي التكيفي".

وفي 9 ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على قرار وزارة الصحة بمد الحجر الصحي حتى 28 فبراير الجاري.