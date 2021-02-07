وقال ستيبانوف، في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، إنه تم تسجيل 81 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 23 ألفا و597 حالة. 