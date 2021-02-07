اليوم السابع
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أنطونيو جوتيريش: المرأة لاتزال مهمشة فى مجالات ودوائر صنع القرار

الأحد، 07 فبراير 2021 06:39 م
أنطونيو جوتيريش: المرأة لاتزال مهمشة فى مجالات ودوائر صنع القرار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
ريهام عبد الله

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أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن المرأة لاتزال مهمشة فى مجالات صنع القرار، رغم أن الاستجابة لجائحة كورونا سلطت الضوء على قوة القيادة النسائية، قائلا:"نحن بحاجة إلى العمل الآن لضمان أن يكون للمرأة صوت متساو".

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"سلطت استجابة كوفيد 19 الضوء على قوة القيادة النسائية، ومع ذلك، لا تزال المرأة مهمشة في العديد من مجالات ودوائر صنع القرار، نحن بحاجة إلى العمل الآن لضمان أن يكون للمرأة صوت متساو في استجابتنا للوباء والأزمات الأخرى التي تواجه عالمنا".

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

ومن جهة أخرى أطلقت الأمم المتحدة الجمعة الماضية، استعداداتها لانتخاب أمين عام جديد لها، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية أمينها الحالي البرتغالي أنطونيو جوتيريش في هذا المنصب، وأعلن رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، والمندوبة البريطانية الدائمة باربرا وودوارد، التي تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، في رسالة مشتركة عن فتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بحسب " الأسوشيتيد برس".

وعرضت الرسالة على الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة تقديم أسماء مرشحيها لأرفع منصب في المنظمة، مشيرة إلى أن حوارات غير رسمية مع المرشحين المقترحين ستجرى قبل بدء عملية تصفية المرشحين في مايو أو يونيو، وكان جوتيريش، الذي تنتهي ولايته فى 31 ديسمبر القادم، قد أعلن الشهر الماضي عن نيته الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

من جانبها، بعثت مندوبة هندوراس لدى الأمم المتحدة، ماري اليزابيث فلوريس فلاك، رسالة أخرى أشارت فيها إلى أن امرأة لم تشغل حتى الآن منصب الأمين العام في المنظمة، ودعت الدول الأعضاء إلى ترشيح نساء إلى هذا المقعد.


انطونيو جوتيريش

الامين العام للامم المتحدة

كورونا

الامم المتحدة

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