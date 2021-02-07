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أمين مجلس التعاون يدين إطلاق ميليشيا الحوثى مسيرات مفخخة باتجاه السعودية

الأحد، 07 فبراير 2021 08:08 م
أمين مجلس التعاون يدين إطلاق ميليشيا الحوثى مسيرات مفخخة باتجاه السعودية نايف الحجرف
كتب أحمد عرفة

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أدان نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجى إطلاق ميليشيا الحوثى مسيرات مفخخة باتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقبلها أكد التحالف العربى، اعتراض طائرتين مفخختين حوثيتين أطلقتا نحو السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، ليبلغ عدد الطائرات التى اعتراضها والتى كانت موجهة باتجاه السعودية اليوم 4 طائرات.

 

وفى وقت سابق أكد التحالف العربى، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

 

وأضاف التحالف العربى، أن الميليشيات الحوثية تنتهك القانون الدولى الإنسانى بمحاولة استهداف المدنيين.


التحالف العربى

التعاون الخليجى

الحوثيين

السعوديه

اليمن

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