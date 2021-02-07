أماندا جورمان.. شاعرة حفل تنصيب جو بايدن تتصدر غلاف مجلة "Time" الأمريكية

كتب محمد سعودى

تصدرت الشاعرة الأمريكية من الأصول الإفريقية أماندا جورمان غلاف مجلة "Time" الأمريكية، بعدما تألقت في حفل تنصيب حفل تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في 20 يناير.

ووصفت مجلة "Time" الأمريكية، أداء الشاعرة أماندا جورمان في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بـ"الملهم"، واعتبرتها من الشخصيات التي تحمل على عاتقها النهضة الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية.



أماندا جورمان على غلاف مجلة تايم

وأشارت مجلة "Time" الأمريكية، إن صورة الغلاف التقطها الفنان أوول إريزكو، الذي يمتد فنه إلى الرسم والتصوير والنحت والسينما، موضحة :"نادرًا ما يقبل إيريزكو العمولات كمصور، لذلك شعرنا بسعادة غامرة لأنه وافق على مقابلة جورمان في لوس أنجلوس في 29 يناير".



أماندا جورمان

والشاعرة جورمان التى تبلغ من العمر 22 عاما، من لوس أنجلوس ألقت من على منصة التنصيب قصيدة بعنوان "التل الذى نتسلقه"، فى إشارة إلى "الكابيتول هيل"، مقر الكونجرس الذى اقتحمه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب فى 6 يناير.

وظهرت أماندا جورمان في حفل تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، مردية رداء أصفر اللون، خطفت الأضواء إليها، ليست فقط بإطلالتها أو ملامحها الأفريقية الجميلة، لكنها بقصيدة ألقتها احتفاء بهذه المناسبة، دعت فيها مواطني بلادها إلى الوحدة، فأسرت بكلماتها وأدائها الحاضرين على أدراج الكابيتول والمشاهدين خلف الشاشات.