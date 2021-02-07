اليوم السابع
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خالد صلاح
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أفغانستان تتسلم الجرعات الأولى من لقاح كورونا من الهند

الأحد، 07 فبراير 2021 11:39 ص
أفغانستان تتسلم الجرعات الأولى من لقاح كورونا من الهند لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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تسلمت أفغانستان اليوم الأحد، نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 من الهند وهي أولى الجرعات التي تصل إلى البلاد والتي لا تزال تنتظر إجازة منظمة الصحة العالمية للاستعمال الطارئ قبل توزيعها.

وقال غلام دستكير نظري رئيس برنامج التطعيم في وزارة الصحة إن الجرعات ستُخزن في كابول لحين وصول إجازة الاستعمال الطارئ التي يأمل أن تصل خلال أسبوع.

واللقاح من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح وهو أكبر منتج للقاحات في العالم والذي ينتج لقاح أسترازينيكا/جامعة أكسفورد للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.

 


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