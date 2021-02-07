أفغانستان تتسلم الجرعات الأولى من لقاح كورونا من الهند

رويترز

تسلمت أفغانستان اليوم الأحد، نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 من الهند وهي أولى الجرعات التي تصل إلى البلاد والتي لا تزال تنتظر إجازة منظمة الصحة العالمية للاستعمال الطارئ قبل توزيعها.