اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أغاني أم كلثوم تتحول إلى مدح الرسول ومناجاة الله بصوت شاب من الشرقية.. لايف

الأحد، 07 فبراير 2021 08:02 ص
أغاني أم كلثوم تتحول إلى مدح الرسول ومناجاة الله بصوت شاب من الشرقية.. لايف الشيخ أحمد أمير
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بث مباشر عن شاب يحول كلمات أغاني أم كلثوم إلى مناجاة لله ومدح فى الرسول، الشيخ أحمد أمير محمد، من قرية أولاد مهنا مركز بلبيس محافظة الشرقية، والذى قام بتحويل كلمات أغاني كوكب الشرق أم كلثوم إلى كلمات مناجاة لله ومدائح فى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الاغانى 

بارك الله في موقع اليوم السابع والصحفي المتألق بالجريدة الأستاذ حمدى عبد العظيم الصحفى ربنا يحفظه شرفني والله ، وأوجه...

Posted by ‎احمد الامير‎ on Saturday, 6 February 2021

وحول الشيخ أحمد أمير، كلمات أغنية " الحب كله " إلى إنشودة " الملك كله" لتصبح كل كلماتها مناجاة لله ودعاء بالمغفرة والرحمة، كما برع فى تجويد القرآن الكريم وتقليد معظم القراء المعتمدين بإذاعة القرآن الكريم وبرع فى تقليد ومحاكاة صوت الشيخ محمد الليثى، وأيضا فى الابتهالات والمدائح النبوية وقاد بشكل كامل صوت الشيخ محمد عمران المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

وتمنى أحمد الأمير، أن يلتحق بإذاعة القرآن الكريم منشدا دينيا ومبتهلا خاصة أنه حفظ القرآن الكريم وهو فى سن 16 سنة وتخرج هذا العام من كلية أصول الدين والدعوة .

 

محرر اليوم السابع والشيخ أحمد أمير
محرر اليوم السابع والشيخ أحمد أمير

 

محرر اليوم السابع مع المبتهل
محرر اليوم السابع مع المبتهل

 

الشيخ أحمد أمير
الشيخ أحمد أمير

 

 

 

 

 


أم كلثوم

ام كلثوم

أغاني أم كلثوم

مدح الرسول

مدح فى الرسول

الانشاد الدينى

مناجاة الله

مواهب قرآنيه

اذاعة القرآن الكريم

الشرقية

اخبار محافظة الشرقية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تنظم مسابقة فى حفظ القرآن والابتهالات الدينية لأبناء جنوب سيناء

السبت، 06 فبراير 2021 01:01 م

انطلاق اختبارات ومناقشات مسابقة بورسعيد الدولية فى حفظ القرآن والابتهال

الأربعاء، 27 يناير 2021 01:36 م

المؤذن الصغير.. اليوم السابع فى منزل صاحب فيديو الأذان فى "الكرنك".. أحمد سيد يسطر اسمه بسجل الإبداع فى تلاوة القرآن والابتهالات الدينية.. ويؤكد: أتمنى لقاء شيخ الأزهر.. وأحلم أن أكون طبيبا لأعالج المرضى مجانا

الخميس، 21 يناير 2021 12:00 م

استمع لابتهالات ودعاء دفع البلاء للقارئ الشيخ "محمد أبو إسماعيل".. فيديو

الثلاثاء، 19 يناير 2021 05:00 ص

صوت ملائكى.. نقاش بالشرقية يبدع فى قراءة القرآن والابتهال الدينى..العم محمد 30 عاما من العمل فى النقاشة وقطع مئات الأميال لتحقيق حلمه برفع الأذان بالمسجد الأزهر..ويحلم بالعمل مؤذن أو دخول الإذاعة من باب الإنشاد

الإثنين، 11 يناير 2021 09:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة