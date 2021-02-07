أغاني أم كلثوم تتحول إلى مدح الرسول ومناجاة الله بصوت شاب من الشرقية.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بث مباشر عن شاب يحول كلمات أغاني أم كلثوم إلى مناجاة لله ومدح فى الرسول، الشيخ أحمد أمير محمد، من قرية أولاد مهنا مركز بلبيس محافظة الشرقية، والذى قام بتحويل كلمات أغاني كوكب الشرق أم كلثوم إلى كلمات مناجاة لله ومدائح فى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الاغانى

بارك الله في موقع اليوم السابع والصحفي المتألق بالجريدة الأستاذ حمدى عبد العظيم الصحفى ربنا يحفظه شرفني والله ، وأوجه... Posted by ‎احمد الامير‎ on Saturday, 6 February 2021

وحول الشيخ أحمد أمير، كلمات أغنية " الحب كله " إلى إنشودة " الملك كله" لتصبح كل كلماتها مناجاة لله ودعاء بالمغفرة والرحمة، كما برع فى تجويد القرآن الكريم وتقليد معظم القراء المعتمدين بإذاعة القرآن الكريم وبرع فى تقليد ومحاكاة صوت الشيخ محمد الليثى، وأيضا فى الابتهالات والمدائح النبوية وقاد بشكل كامل صوت الشيخ محمد عمران المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

وتمنى أحمد الأمير، أن يلتحق بإذاعة القرآن الكريم منشدا دينيا ومبتهلا خاصة أنه حفظ القرآن الكريم وهو فى سن 16 سنة وتخرج هذا العام من كلية أصول الدين والدعوة .



محرر اليوم السابع والشيخ أحمد أمير



محرر اليوم السابع مع المبتهل