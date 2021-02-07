أشرف فاروق يفوز بمنصب نقيب المحامين بالسويس

السويس - سيد نون

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالسويس، فوز أشرف فاروق بمنصب نقيب المحامين بالمحافظة فى الانتخابات التى أجريت اليوم الأحد، بمقر النقابة.

وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب بين كل من: سعيد محمد حسن، وخالد عبد الستار ومجدي حسين، وتمكن أشرف فاروق بالفوز بالمقعد.

وفى مقاعد فوق السن والذى تقدم فيه 16 مرشحا للترشح عن مقعد محكمة السويس، 12 آخرين على مقعد محكمة الأربعين بإجمالي 28 مرشحا، فاز فيها كل من: سمير عبد ربه وعلى أحمد على وإبراهيم ذكى وأحمد إبراهيم، وما زالت اللجنة المشرفة على الانتخابات تقوم بفرز الأصوات تحت السن.

وتضم الجمعية العمومية لنقابة المحامين 1664 عضوا لهم حق التصويت، وتُجرى الانتخابات داخل 4 لجان اقتراع، داخل كل لجنة 4 صناديق اقتراع، وهي لبطاقات التصويت على مقعد النقيب ومقعد الشباب و6 مقاعد لأعضاء مجلس النقابة، وصندوق آخر لاستطلاع رأي محامين السويس في ميزانية العام الماضي.

وأجريت الانتخابات بإشراف قضائي من مجلس الدولة، ووسط تواجد عناصر التأمين بمديرية أمن السويس؛ إذ جرى إخلاء حرم النقابة من آية سيارات مع تواجد قوة شرطية للتدخل حال حدوث ما يعرقل سير الانتخابات.