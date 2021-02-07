اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أشرف فاروق يفوز بمنصب نقيب المحامين بالسويس

الأحد، 07 فبراير 2021 09:33 م
أشرف فاروق يفوز بمنصب نقيب المحامين بالسويس انتخابات المحامين
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالسويس، فوز أشرف فاروق بمنصب نقيب المحامين بالمحافظة فى الانتخابات التى أجريت اليوم الأحد، بمقر النقابة.

وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب بين كل من: سعيد محمد حسن، وخالد عبد الستار ومجدي حسين، وتمكن أشرف فاروق بالفوز بالمقعد.

وفى مقاعد فوق السن والذى تقدم  فيه 16 مرشحا للترشح عن مقعد محكمة السويس، 12 آخرين على مقعد محكمة الأربعين بإجمالي 28 مرشحا، فاز فيها كل من: سمير عبد ربه وعلى أحمد على وإبراهيم ذكى وأحمد إبراهيم، وما زالت اللجنة المشرفة على الانتخابات تقوم بفرز الأصوات تحت السن.

وتضم الجمعية العمومية لنقابة المحامين 1664 عضوا لهم حق التصويت، وتُجرى الانتخابات داخل 4 لجان اقتراع، داخل كل لجنة 4 صناديق اقتراع، وهي لبطاقات التصويت على مقعد النقيب ومقعد الشباب و6 مقاعد لأعضاء مجلس النقابة، وصندوق آخر لاستطلاع رأي محامين السويس في ميزانية العام الماضي.

وأجريت الانتخابات بإشراف قضائي من مجلس الدولة، ووسط تواجد عناصر التأمين بمديرية أمن السويس؛ إذ جرى إخلاء حرم النقابة من آية سيارات مع تواجد قوة شرطية للتدخل حال حدوث ما يعرقل سير الانتخابات.


انتخابات المحامين

محافظة السويس

السويس

اخبار السويس

نقيب المحامين بالسويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة