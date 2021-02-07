اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 01:26 ص
خالد صلاح
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أذربيجان تسجل 115 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 07 فبراير 2021 01:00 ص
أذربيجان تسجل 115 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
باكو /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الصحية فى أذربيجان، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 231 ألفًا و22 إصابة على مستوى البلاد.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، فى بيان أوردته وكالة أنباء (تريند) الأذرية، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 224 ألفًا و961 حالة فور تسجيل 201 حالة تعاف جديدة الجمعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و156 حالة، عقب تسجيل 3 وفيات جديدة، مُضيفة أن أذربيجان أجرت، على مدار يوم أمس، 6582 مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".

 


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