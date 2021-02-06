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2 مليار جنيه طاروا فى الهوا.. مستريح المنيا هيصدمك من كتر المفاجآت "فيديو لايف"

السبت، 06 فبراير 2021 01:18 م
2 مليار جنيه طاروا فى الهوا.. مستريح المنيا هيصدمك من كتر المفاجآت "فيديو لايف" ضحايا مستريح المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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ما زالت أصداء واقعة مستريح المنيا أو مستر حسين ابن مركز مغاغة، تسيطر على عقول ضحاياه، و"اليوم السابع" التقى أحد الضحايا بقرية بنى خلف التابعة للمركز ويدعى حجاج نجيب، وقال إنه دفع هو وأقاربه مبلغ ما يقارب من المليون جنيه على أمل أن يكون هناك ربح ويتحسن وضعه المالى .

 
وأضاف: قمت ببيع سيارتى التي كنت اتجول بها فى البلاد أبيع واشترى بل الاكثر من ذلك أننى قمت ببيع البضاعة خاصتى وكذلك دخلت جمعية وأخذتها فى البداية حتى اتمكن من دفع المبلغ المستريح ، مضيفا: دفعت فى البداية 30 ألف ثمن السيارة وأخذت شهرين فقط ودفعت 40 ألف أخرى، إضافة إلى اشقائى واقاربى حتى وصل المبلغ لما يقرب من المليون .
 
وطالب حجاج بضرورة تفعيل اللجنة العرفية من أجل إيجاد حلول الضحايا لافتا أن ما يقرب من 95 % بل أكثر من أهالى القرية دفعوا مبالغ مالية لمستر حسين منهم من باع أرضه واخر اقترض من البنوك ، فلابد من تشكيل لجنة برئاسة الأجهزة الأمنية البلد حلول.
 
وكانت النيابه العامة قد أصدرت قرار بحبس المتهم 4 ـيام على ذمة التحقيقات ، للمتهم الأول حسين وـحد أعوانه وضبط وإحضار أحد شركاؤه.
 
 
 

 


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