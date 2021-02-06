وصول مبيدات النمل الأبيض لإدارة القصاصين الزراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المهندس خالد جبر مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وصول مبيد النمل الأبيض للإدارة الزراعية بالقصاصين.

ودعا مدير الإدارة الزراعية، المواطنين الحاجزين والمسددين لثمن المبيد عليهم سرعة التوجه لمبنى الإدارة لاستلام المبيد وعلاج منازلهم بمعرفة مهندسي المكافحة بالإدارة.

ومن ناحية أخرى، قال المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إن بعض الاجراءات الاحترازية ووضع خطة عاجلة وتكثيف المرور علي جميع زمامات الادارات الزراعية لمواجهة إصابات النمل الابيض التي ظهرت ببعض المحافظات.

وأوضح أنه تمت مخاطبة رؤساء المدن التابعين للمحافظة بالتنسيق مع إدارة المكافحة بالمديرية ومهندسي المكافحة بالإدارات والجمعيات التابعة لها .

وأشار إلى توفير مبيدات النمل الأبيض اللازمة لعلاج البؤر المصابة على وجه السرعة وبالمجان من خلال الادارة المركزية للمكافحة.

وأضاف أن حشرة النمل الأبيض تتميز بانها تعيش معيشة اجتماعية فى شكل مستعمرات، وهى تختلف عن النمل العادى فى كثير من الأمور وتهاجم الحشرة المواد السليلوزية فى كافة أشكالها، حيث تهاجم الأوراق، الأقمشة، المفروشات، الأبسطة والموكيت المحتوى على مخلوط قطنى، والأسفنج الصناعى المستخدم فى حشو الأثاث، وتسبب الحشرة خسائر كبيرة بل وحوادث انهيارات لبعض البيوت التى تعتمد على الأخشاب فى دعمها.

وتابع لا يمكن مشاهدة حشرة النمل الأبيض بشكل مباشر بل من خلال آثار تدميرها ومظاهر الإصابة التى تسببها فقط، حيث تعيش بطريقة خفية تحت سطح الأرض أو داخل قطع الأثاث والأرضيات والعروق الخشبية، وتهاجم أهدافها عن طريق أنفاق تمتد من أسفل سطح الأرض إلى أعلى فى شكل أنابيب على الحوائط أو الأشجار، بعيداً عن الضوء والجفاف.

واستكمل تنقسم أنواع النمل الأبيض إلى «النمل الأبيض الفوق أرضى»، وهى التى تعيش وتهاجم الأخشاب الجافة سواء الخام أو المصنعة أو الأشجار بعد جفافها، وتتميز ببعض خواص ناخرات الأخشاب، ويتراوح تعداد الأفراد فى مستعمراتها بين 100- 300 فرد وليس لها علاقة بالتربة.

كما يوجد «النمل الأبيض التحت أرضى»، وأنواع هذه المجموعة خطيرة جداً حيث تعيش مرتبطة بالتربة ارتباطاً وثيقاً ويتراوح عدد أفراد المستعمرة من 50000 إلى بضعة ملايين، وتهاجم أى مادة سليلوزية أو مشتقاتها فوق سطح الأرض أو خلالها.

وألمح إلى ان مظاهر الإصابة بالنمل الأبيض وهى وجود فتحات ثقوب صغيرة فى الأخشاب وهى عادة دليل خروج الحشرات الكاملة فى فترات الانتشار والتكاثر، خاصة بالقرب من الأبواب والشبابيك، ووجود مسحوق كحبيبات الرمل المكورة أسفل قطع الأثاث الخشبية المصابة، وعادة يكون لونه كريمى فاتح أو غامق، حسب نوع الخشب الذى صنع الأثاث منه، وهذا المسحوق الحبيبى هو إحراجات المستعمرة، ويوجد نفس المسحوق الحبيبى أحياناً بارزاً فوق بعض المواقع فى الباركيه المصاب.

وأكد على أن طرق الوقاية من النمل الأبيض، والتى تبدأ بالتخلص من المواد السليلوزية وبقايا النباتات فى الأرض المزمع إقامة منشأة عليها، وعند إقامة المبانى الريفية يجب عمل دكة «حصيرة أساس أسمنتية» للأرض عند إقامة مبنى عليها، وذلك بعد عمل رش وقائى للتربة تحتها بمبيد له صفة الثبات نسبيا، وفى حالة المبانى الخرسانية يجب معاملة الأساس وكذلك أخشاب البناء بالمبيدات قبل استكمال البناء.

طرق التخلص من النمل الأبيض تنحصر في طريقتين: الأولى تصلح للنمل الأرضي بما يسمى بطريق الرش السطحي في الأماكن الريفية، وذلك حول المبنى في خنادق، ويصب المبيد في حفر بقطر ‏30‏ سم وبعمق ‏30‏ سم، ويوضع في كل حفرة ‏4‏ لترات من محلول المبيد في الماء وعلى مسافات ‏60‏ سم بين كل حفرة وأخرى‏.

أما الطريقة الثانية فهي استخدام أخشاب مقاومة طبيعيًّا في صناعة الأثاث المنزلي أو في بناء المنازل، وأن يراعى في تخزين الأخشاب أن يتم الاحتفاظ بها في حافظات معالجة بـ “الكريوزوت” المخفف بالكيروسين بنسبة ‏1:3‏ أو محلول البنتاكلورو فينول بتركيز ‏5%‏، ويخفف هذا المحلول في سبعة جالونات كيروسين.

وفى الأماكن المصابة يجب عدم استخراج تصريح بالبناء إلا بعد قيام إخصائى المكافحة بمديرية الزراعة بفحص الأرض وعلاجها فى حالة إصابتها، كما يمكن استعمال مصائد النمل الأبيض، للكشف عن الإصابة، ويجب عمل وقاية للمنشآت الصناعية التى تنتج المواد السليلوزية.