اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً من نظيره الأمريكى

السبت، 06 فبراير 2021 10:47 ص
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً من نظيره الأمريكى وزير الخارجية السعودي
رويترز

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تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية  أنتوني بلينكن، وذلك في أول مكالمة بينهما.
 
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الوزير السعودي هنأ بلينكن على تولي المنصب الأسبوع الماضي، وعبّر عن "تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".
 
عقب ذلك، استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 

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