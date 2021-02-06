وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح محطات جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.. صور

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، وصول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لزيارة أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى بمدينة البياضية، لافتتاحها رسمياً والتابعة لشركة النيل للبترول والتى تم تجهيزها خلال الأيام الماضية وبدء العمل داخل فى تغيير السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومحطة غاز تك الأخرى التابعة لشركة مصر للبترول.

ومن المقرر أن يفتتح وزير البترول والثروة المعدنية، المحطات الجديدة بمحافظة الأقصر، بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، والدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس والمهندس محمود ناجي معاون وزير البترول للنقل والتوزيع والمهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك وناصر شومان رئيس شركة النيل لتسويق البترول والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر والمهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس وعدد من قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فتح أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعى ومركز تحويل السيارات رسمياً، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وبناء على توجيهات المستشار محافظ الأقصر، مضيفاً أنه تم تشغيل أول محطة ومركز تحويل للسيارات بالغاز الطبيعي، وتم تحويل أكثر من 25 سياره تعمل بالغاز الطبيعى بنجاح ، مما يحقق مردود اقتصادى وحفاظا على البيئة، وكذلك جارى الاسراع فى إجراءت وخطط إقامه محطات جديده.

فيما يقول اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه انتهت محافظة الأقصر من تجهيزات أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى من أصل 5 محطات مقرر إنشاؤها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت شركة غازتك من تجهيز المحطة والتى تأتى ضمن المشروع القومى الرئاسى لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة، موضحاً أنه تعتبر تلك المحطة من ضمن 5 محطات فى محافظة الأقصر مقرر إنشاؤها لخدمة مشروع التحول للغاز الطبيعي، حيث تم تجهيزها فى زمن قياسى لا يتجاوز الأسبوعين فقط ويرجع ذلك إلى جهود العاملين بشركتى غازتك وغاز مصر، موضحاً أنه تم خلال الأسابيع الماضية متابعة العمل فى تجهيزات تلك المحطة الجديدة والتى تعتبر الأولى التى تنتهى تجهيزاتها تماماً بالأقصر، وأصبحت المحطة جاهزة لإستقبال العملاء من أهالى الأقصر للبدء فى إجراءات التعاقد.



وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح محطات جديدة (1)



وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح محطات جديدة (2)



وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح محطات جديدة (3)



وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح محطات جديدة (4)



وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح محطات جديدة (5)