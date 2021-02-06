وزير الإعلام اليمنى يدين نهب مليشيا الحوثى لمتحف ظفار التاريخى

كتب : أحمد علوى

أدان وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، بنهب قطع اثرية من متحف ظفار التاريخي بمحافظة إب (جنوب العاصمة صنعاء).

وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب، تنفيذا لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين.

وطالب الارياني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة اعتداء مليشيا الحوثي الارهابية على متحف ظفار وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن باعتبارها جزء من التراث الإنساني.

ويضم متحف ظفار التاريخي أكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد، وقصر ريدان بيت الاشول وحدة غليس.