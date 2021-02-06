واشنطن بوست: تجربة تكشف إمكانية إصابة متعافى كورونا بسلالة جنوب إفريقيا

واشنطن /أ ش أ/

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على نتائج تجربة لقاح تجريبى لفيروس كورونا والتى كشفت عن أكثر ما يثير القلق حتى الآن، ألا وهو إمكانية إصابة الأشخاص الذين تعافوا بسلالة الفيروس المتحورة التى نشأت فى جنوب إفريقيا وتنتشر بسرعة كبيرة، إذ أنهم ليسوا محصنين تمامًا.

وقالت الصحيفة- فى تقرير نشرته على موقعها الالكترونى اليوم السبت- إنه على الرغم من أن هذه النتائج هى أبعد ما تكون عن كونها قطعية، إلا أن لها آثار محتملة على كيفية السيطرة على الوباء، مما يؤكد الدور الحاسم للتطعيم، بما فى ذلك الأشخاص الذين تعافوا بالفعل من الفيروس.

وأضافت أن تحقيق مناعة القطيع، عندما يحصل عدد كافٍ من الناس على الحماية ولا يستطيع الفيروس الانتشار بشكل جديد، تعتمد على حملة التطعيم الشاملة المقيدة بسبب محدودية العرض.

وأثارت النتائج الأولية من تجربة اللقاح فى جنوب إفريقيا، بناءً على مجموعة بيانات محدودة، الجدل والقلق بين الباحثين، حيث تم الكشف عن النتائج التى تم التلميح إليها لأول مرة فى بيان صحفى الأسبوع الماضى على نطاق أوسع هذا الأسبوع.