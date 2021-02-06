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نيويورك تايمز: بايدن يتجه لمنع ترامب من تلقى إحاطات استخباراتية

السبت، 06 فبراير 2021 10:16 ص
نيويورك تايمز: بايدن يتجه لمنع ترامب من تلقى إحاطات استخباراتية جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن أمس الجمعة إنه سيمنع سلفه ، دونالد ترامب ، من تلقي إحاطات استخباراتية تُقدم تقليديًا إلى الرؤساء السابقين ، قائلاً إنه لا يمكن الوثوق به بسبب "سلوكه الخاطئ" حتى قبل هجوم 6 يناير في مبنى الكابيتول.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يُستبعد فيها رئيس سابق من الإحاطات الإعلامية ، والتي يتم تقديمها جزئيًا على سبيل المجاملة وجزئيًا للحظات التي يطلب فيها الرئيس الحالي المشورة. في الوقت الحالي ، يتم تقديم الإحاطات على أساس منتظم لجيمي كارتر وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

وأوضح بايدن ، متحدثًا إلى نورا أودونيل من شبكة سي بي إس نيوز ، إن سلوك ترامب يقلقه و"لا علاقة له بالتمرد" الذي أدى إلى مساءلة ترامب الثانية.

وأضاف بايدن: "أعتقد فقط أنه ليست هناك حاجة له ​​للحصول على المعلومات الاستخباراتية. ما قيمة إعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو تأثيره على الإطلاق ، بخلاف حقيقة أنه قد يخطئ ويقول شيئًا ما؟"

وقال البيت الأبيض هذا الأسبوع إنه كان بصدد مراجعة ما إذا كان ينبغي أن يتلقى الرئيس السابق ، الذي تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ، الإحاطة.

من جانبه، قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ، النائب آدم ب. شيف ، الشهر الماضي ، قبل تنصيب بايدن مباشرة ، أن وصول ترامب إلى أي معلومات سرية يجب وقفه، مضيفاً: "لا توجد ظروف ينبغي أن يحصل فيها هذا الرئيس على إحاطة استخباراتية أخرى ، ليس الآن وليس في المستقبل".

وأضاف شيف: "في الواقع ، كان هناك ، كما أعتقد ، عدد من شركاء المخابرات حول العالم الذين ربما بدأوا في حجب المعلومات عنا لأنهم لم يثقوا في أن الرئيس سيحمي تلك المعلومات ، ويحمي مصادرهم وأساليبهم". وهذا يجعلنا أقل أمانًا. لقد رأينا هذا الرئيس يقوم بتسييس الاستخبارات ، وهذا خطر آخر على البلاد ".

 


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