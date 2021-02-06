اليوم السابع
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مياه الفيوم تنظم دورة تدريبية بعنوان تكنولوجيا معالجة المياه

السبت، 06 فبراير 2021 11:06 ص
مياه الفيوم تنظم دورة تدريبية بعنوان تكنولوجيا معالجة المياه اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
الفيوم - رباب الجالي

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بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قامت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية ، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان تكنولوجيا معالجة المياه ، وذلك بمركز تدريب العزب.

وأكد اللواء مهاب الأمير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن خطة التدريب يتم تنفيذها فى مواعيدها المحددة والمخططة سلفا ، وذلك عن طريق التدريب عن بعد أون لاين، وذلك تطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية وأقرتها الشركة القابضة، وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

من جانبه قال الدكتور محمود الغندقلى، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، إن الدورة التدريبية تتم ضمن الخطة الأقليمية ، وتحت إشراف الشركة القابضة وبمشاركة العديد من الشركات التابعة لمدة خمسة أيام متواصلة، وحاضر فيها الدكتور خالد عرفة مدير عام بقطاع المعامل، وتم فى هذه الدورة التدريبية شرح وتوضيح التقنيات المختلفة لمعالجة المياه.

 

 


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