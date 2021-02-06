وأكد كبير المتخصصين في معهد "جاماليا"، فيودور ليسيتسين، في وقت سابق أن أيا من طفرات فيروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن لم تؤثر على فعالية اللقاحات الحالية.