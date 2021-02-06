معاينة تصويرية لجريمة قتل سائق توك توك أمام النيابة العامة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت منطقة العصافرة شرق الإسكندرية معاينة تصويرية لجريمة القتل أمام النيابة العامة فى الحادث الذى وقع مساء أمس لمقتل سائق توك توك من آخر؛ بسبب أولوية تحميل الأدوار.

وكانت قد شهدت منطقة العصافرة شرق الإسكندرية حادث مصرع سائق توك توك، 50 سنة وإصابة آخر، فى مشاجرة بين عدد من سائقى التوك توك بشارع 30 فى شارع 45 الرئيسى بحى المنتزه، شرق الإسكندرية.

وقد تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، بلاغا من قسم شرطة المنتزه، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة استُخدمت فيها آلات حادة بين الساقين.

وعلى الفور هرع ضباط القسم يرافقها الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت مساء اليوم الجمعة، بين سائقي التوك توك، على أسبقية تحميل أحد الركاب، فتعدى أحدهما على الآخر، فرد عليه بمفك فى رقبته، فسقط جثة هامدة، فظل ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وسيطرت حالة من الذعر والهلع على أهالى الشارع، حيث انتشرت دماء القتيل على الأرض حتى قدوم سيارة الإسعاف.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتبدأ التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.