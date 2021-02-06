مصرع 11 شخصا بينهم عروسان قبل زفافهما بـ 24 ساعة فى حادث بالمنيا

المنيا حسن عبد الغفار

لقى 11 شخصا مصرعهم بينهم عروسان قبل حفل زفافهما بـ24 ساعة، فيما نجا من الحادث 3 أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة، وتلقت مديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتبين مصرع 11 شخصا بينهم عريس وعروسة تدعى شروق، وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس، بينما أنقذت العناية الإلهية أشخاصا بينهم طفلان.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم نقل الجثث لمستشفى المنيا العام وتحت تصرف النيابة، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.