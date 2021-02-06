مسعفان يضربان مثالا فى الأمانة بعدما أعادا 64 ألف جنيه عثرا عليها بجوار مصاب.. لايف

وقال السائق سيد فرغلي أحمد، إنه وزميله المسعف محمد أحمد مخلوف، يعملان بنقطة إسعاف الكيلو 112 بطريق الخارجة- أسيوط، وعندما تلقيا بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة أسيوط وتبين وجود مصاب فاقد الوعي يدعي صبري حسن سيد منصور، 35عامًا، رجل أعمال، ومعه مبلغ مالي كبير، وأمانات أخرى، وقاما بنقله إلى المستشفى، والذي فارق الحياه داخل مستشفى أسيوط الجامعي، وسلما الأمانات المقدرة بمبلغ 64 ألف جنيه وهاتف محمول ومتعلقات أخرى إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى.

وأضاف فرغلي أنه وكل زملائه في المرفق يؤدون واجبهم بأقصى درجة من التفاني لأنها رسالة سامية يحملونها في أعناقهم ويسابقون الزمن من أجل إنقاذ أرواح المصابين، حيث انتقلوا في وقت قياسى إلى موقع الحادث الذي لم يكن يبعد عن نقطة الإسعاف سوى بـ 20 كيلو، وأثناء نقل المصاب وجدا معه مبالغ مالية بالسيارة ومتعلقات أخرى وسلما تلك المبالغ لنقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي، مشيرا إلى أن تسليم أية متعلقات تخص المصاب من صميم واجبهم الإنساني.