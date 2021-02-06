مسعفان يضربان مثالا فى الأمانة بعدما أعادا 64 ألف جنيه عثرا عليها بجوار مصاب.. لايف

قدم سائق آمين يعمل بمرفق الإسعاف بالوادي الجديد، وزميله المسعف، نموذجا للأمانة والإخلاص في العمل، بعد أن قاما بنقل رجل أعمال شاب من أهالي قرية الجديدة بالداخلة، والذي أصيب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة اسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 130، إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتبين أن بحوزته مبلغ مالي كبير ومتعلقات أخرى وقاما فور نقله بتسليم المعلقات إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي.
وقال السائق سيد فرغلي أحمد، إنه وزميله المسعف محمد أحمد مخلوف، يعملان بنقطة إسعاف الكيلو 112 بطريق الخارجة- أسيوط، وعندما تلقيا بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة أسيوط وتبين وجود مصاب فاقد الوعي يدعي صبري حسن سيد منصور، 35عامًا، رجل أعمال، ومعه مبلغ مالي كبير، وأمانات أخرى، وقاما بنقله إلى المستشفى، والذي فارق الحياه داخل مستشفى أسيوط الجامعي، وسلما الأمانات المقدرة بمبلغ 64 ألف جنيه وهاتف محمول ومتعلقات أخرى إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى.
وأضاف فرغلي أنه وكل زملائه في المرفق يؤدون واجبهم بأقصى درجة من التفاني لأنها رسالة سامية يحملونها في أعناقهم ويسابقون الزمن من أجل إنقاذ أرواح المصابين، حيث انتقلوا في وقت قياسى إلى موقع الحادث الذي لم يكن يبعد عن نقطة الإسعاف سوى بـ 20 كيلو، وأثناء نقل المصاب وجدا معه مبالغ مالية بالسيارة ومتعلقات أخرى وسلما تلك المبالغ لنقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي، مشيرا إلى أن تسليم أية متعلقات تخص المصاب من صميم واجبهم الإنساني.
المسعفين بنقطة إسعاف الكيلو 112 بطريقى الخارجة (1)
المسعفين بنقطة إسعاف الكيلو 112 بطريقى الخارجة (2)
المسعفين بنقطة إسعاف الكيلو 112 بطريقى الخارجة (3)
المسعفين بنقطة إسعاف الكيلو 112 بطريقى الخارجة (4)
المسعفين بنقطة إسعاف الكيلو 112 بطريقى الخارجة (5)
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